В Андижане инспекторы ДПС заставили свидетелей подписать пустые протоколы

CA-NEWS (UZ) - В городе Андижане инспекторы безопасности дорожного движения незаконно задокументировали протоколы на водителя, подозревая его в вождении в нетрезвом состоянии. Об этом свидетельствуют видео, снятые очевидцем, передает centralasian.org.

На видео инспекторы обыскивают автомобиль без присутствия водителя и просят свидетелей поставить подписи на пустых бланках протоколов.

Участник инцидента, 29-летний бизнесмен из Андижана, Давронбек Шокиров рассказал, что после того, как ДПС подала это дело в суд, шесть административных судов области рассмотрели это дело, но никто из них не смог принять решение.

Должностные лица Андижанского областного Управления по безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел отказались дать комментарии.

Предприниматель рассказал, что 25 марта текущего года, когда он сидел в своей машине, но на пассажирском сиденье, инспекторы ДПС задержали его с подозрением, что он водит машину в пьяном виде.

- Я сидел на пассажирском сиденье, так как был выпившим и попросил друга повести машину. Подошли инспекторы и попросили у меня документы. «Вы выпили?», - спросили они. Я ответил: «Какая разница, ведь я не за рулем, зачем вам мои документы?». Затем один из них сел в машину и отвез в наркологический диспансер, - сказал Давронбек Шокиров.

Предприниматель утверждает, что наркодиспансер поставил поверхностный диагноз, лишь взглянув на лицо.

В прокуратуре Андижанской области на заявление Давронбека Шокиров ответили, что «... принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с тем, что в действиях сотрудников ДПС нет признаков преступления».

Давронбек Шокиров сказал, что 18 сентября он получил свое последнее письмо от Высшего совета судей. В этом ответе было отмечено, что его апелляция была направлена в Административный суд Андижанской области. Но по словам предпринимателя, он до сих пор не получил приглашения от суда.