В Казахстане задержаны преступники, находившиеся в розыске за торговлю людьми и мошенничество в Узбекистане

CA-NEWS (KZ) - В Казахстане, Узбекистане, Таджикистане и Кыргызстане 22-26 ноября одновременно проведено оперативно-профилактическое мероприятие «SТOP трафик».

Как сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел РК, операция была направлена на предупреждение, выявление и раскрытие преступлений, связанных с торговлей людьми. В результате на территории четырех государств выявлено 95 таких преступлений.

Казахстанская полиция выявила 67 фактов, из них 14 фактов торговли людьми, 2 - торговли несовершеннолетними, факт незаконного лишения свободы с целью эксплуатации, 7 фактов вовлечения в занятие проституцией, 71 факт организации или содержания притонов для занятия проституцией и сводничество.

Составлен 21 административный протокол за предоставление помещений для занятия проституцией и сводничества (ст.450 КоАП). Кроме того, в специальные учреждения органов полиции, для установления личности водворено 19 лиц (10 - граждан Узбекистана, 7 - Казахстана и 2 - Кыргызстана).

Сотрудниками полиции с узбекскими коллегами на территории Казахстана задержали двух преступников, находившихся в международном розыске МВД РУз за торговлю людьми и мошенничество.

Результаты достигнуты и коллегами соседних стран. Так, сотрудники ГУВД Бишкека пресекли факт похищения 28-летней женщины для сексуальной эксплуатации. За похищение человека задержан житель города. Полиция Узбекистана задержала 27-летнюю женщину, которая в 2015 году, находясь в Объединенных Арабских Эмиратах, организовала переправку несовершеннолетней в город Дубай для сексуальной эксплуатации.