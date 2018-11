Чем будут кормить участников саммита «Большой двадцатки» в Аргентине?

CA-NEWS (CA) - Саммит G20 в Буэнос-Айросе пройдет в выставочном центре Costa Salguero, площадью в 40 тыс кв м на 17 га. Меню для лидеров стран «Большой двадцатки» на саммите в Буэнос-Айресе с 30 ноября по 1 декабря будет состоять из блюд аргентинской кухни, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Nacion.

По сообщению издания, администрация президента Аргентины поставила цель познакомить делегации всех стран с национальной кухней в ходе проводимых в стране в течение года встреч в рамках G20.

«Правительство (Аргентины) предложило меню, которое представит большое разнообразие местной гастрономии во время двух обедов в ходе пленарных заседаний 30 ноября и 1 декабря», — пишет Nacion.

Как стало известно изданию, 30 ноября лидерам стран саммита на закуску подадут аргентинский сэндвич чорипан с сосиской. Основным блюдом станет стейк рибай с томатным соусом и картофелем. На десерт главы государств отведают флан с дульсе де лече (аналог вареной сгущенки) и кокосовое мороженое. На следующий день гостям подадут на обед эмпанадас (жареные пирожки) с мясом, ягненка, тушеного с фасолью, томатами и абрикосами, а также шоколадный пирог с грушами и фисташковое мороженое. Обеды также будут сопровождаться местным вином.

Организаторы также присмотрели замену блюдам для тех лидеров, которые по каким-либо соображениям не едят некоторые ингредиенты.

Как пишет издание, по окончании саммита все лидеры получат в подарок дульсе де лече.

Саммит лидеров стран «Большой двадцатки» состоится 30 ноября — 1 декабря.

Большая двадцатка (также G20 - The Group of Twenty, major advanced and emerging economies) — клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой. Участниками являются 20 крупнейших национальных экономик — Австралия, Аргентина, Бразилия, Великобритания, Германия, Индия, Индонезия, Италия, Канада, Китай, Мексика, Россия, Саудовская Аравия, США, Турция, Франция, Южная Корея, ЮАР, Япония и Европейский союз.