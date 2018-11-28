РегистрацияВход
16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  28 ноября 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Родные погибшего на допросе в полиции России таджикского мигранта заявили о пытках

CA-NEWS (TJ) - В селе Бахористон района Рудаки похоронили 38-летнего Илхомиддина Шоева, который на прошлой неделе скончался во время допроса в отделе внутренних дел «Вешняки» города Москвы. Об этом сообщает centralasian.org.

В полиции утверждают, что гражданин Таджикистана умер от острой сердечно-сосудистой недостаточности. Однако родные считают, что Илхомиддин скончался от сильных побоев в ходе допроса сотрудниками московской полиции.

«Во время омовения перед погребением на его теле и лице мы обнаружили следы побоев. Мы убедились, что Илхомиддин умер в результате насилия», - сказал 27 ноября Шарофиддин Шоев, отец Илхомиддина.

​Абдурахим Самадов, житель поселка Сомониён района Рудаки также подтвердил, что на лице, в области сердца, на ногах и руках покойного были многочисленные синяки. Все люди, знающие Илхомиддина, говорят, что он был спокойным и добрым человеком. Никто из них не верит, что Илхомиддин мог быть причастен к разбою.

Шарофиддин Шоев говорит, что его сын с 2015 года находился на заработках в России. «Недавно Илхомиддин звонил и сообщил, что вернется домой уже в ближайшие дни».

СМИ сообщили, что вечером 21 ноября в Москве сотрудники уголовного розыска при силовой поддержке бойцов СОБРа на ул. Никитинская задержали 18 граждан Таджикистана в рамках уголовного дела о разбое в особо крупном размере.

«Среди задержанных был 38-летний мужчина, на которого по причине сопротивления сотрудникам полиции были надеты наручники. В служебном кабинете ОВД он внезапно почувствовал себя плохо, потерял сознание и упал со стула, на котором сидел, после чего умер. Наряд «скорой помощи» констатировал смерть, предварительная причина - острая сердечно-сосудистая недостаточность», - сказал источник информационного агентства «Москва».

print
  • Неформальные лидеры ГБАО вернулись в Хорог, - СМИ
  • Масштабность нового коррупционного скандала в Монголии может подорвать политическую стабильность страны в 2019 году, - The Economist
  • Инцидент в Керченском проливе между российскими и украинскими кораблями: что известно на данный момент
    • Комментарии
    Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
    Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×