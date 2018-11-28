Родные погибшего на допросе в полиции России таджикского мигранта заявили о пытках

CA-NEWS (TJ) - В селе Бахористон района Рудаки похоронили 38-летнего Илхомиддина Шоева, который на прошлой неделе скончался во время допроса в отделе внутренних дел «Вешняки» города Москвы. Об этом сообщает centralasian.org.

В полиции утверждают, что гражданин Таджикистана умер от острой сердечно-сосудистой недостаточности. Однако родные считают, что Илхомиддин скончался от сильных побоев в ходе допроса сотрудниками московской полиции.

«Во время омовения перед погребением на его теле и лице мы обнаружили следы побоев. Мы убедились, что Илхомиддин умер в результате насилия», - сказал 27 ноября Шарофиддин Шоев, отец Илхомиддина.

​Абдурахим Самадов, житель поселка Сомониён района Рудаки также подтвердил, что на лице, в области сердца, на ногах и руках покойного были многочисленные синяки. Все люди, знающие Илхомиддина, говорят, что он был спокойным и добрым человеком. Никто из них не верит, что Илхомиддин мог быть причастен к разбою.

Шарофиддин Шоев говорит, что его сын с 2015 года находился на заработках в России. «Недавно Илхомиддин звонил и сообщил, что вернется домой уже в ближайшие дни».

СМИ сообщили, что вечером 21 ноября в Москве сотрудники уголовного розыска при силовой поддержке бойцов СОБРа на ул. Никитинская задержали 18 граждан Таджикистана в рамках уголовного дела о разбое в особо крупном размере.

«Среди задержанных был 38-летний мужчина, на которого по причине сопротивления сотрудникам полиции были надеты наручники. В служебном кабинете ОВД он внезапно почувствовал себя плохо, потерял сознание и упал со стула, на котором сидел, после чего умер. Наряд «скорой помощи» констатировал смерть, предварительная причина - острая сердечно-сосудистая недостаточность», - сказал источник информационного агентства «Москва».