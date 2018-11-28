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  28 ноября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Казахстане задержаны сутенеры из Кореи, фермеры-«рабовладельцы» и мать, продавшая свою новорожденную дочь
Предыстория: В Казахстане задержаны преступники, находившиеся в розыске за торговлю людьми и мошенничество в Узбекистане

CA-NEWS (KZ) - В Алматы задержаны сутенеры, уроженцы Южной Кореи, которые под видом караоке-бара организовали притон для оказания интимных услуг иностранцам.

Как сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Казахстана, стоимость услуг в притоне составляла $300-1000. Установлено 18 девушек 20-23 лет, оказывающих интимные услуги.

В Актюбинской области задержаны два жителя, которые с февраля по ноябрь в своем крестьянском хозяйстве, применяя насилие, удерживали и подвергали трудовой эксплуатации 49-летнего мужчину, который находился в розыске как без вести пропавший.

Сотрудники полиции Атырауской области выявили факт продажи своей новорожденной дочки 32-летней женщиной за $5 тыс. Возбуждено уголовное дело за торговлю несовершеннолетними.

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