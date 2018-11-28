В Казахстане задержаны сутенеры из Кореи, фермеры-«рабовладельцы» и мать, продавшая свою новорожденную дочь
- Казахстан, происшествия
- 11:24, 28 ноября 2018
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|Предыстория: В Казахстане задержаны преступники, находившиеся в розыске за торговлю людьми и мошенничество в Узбекистане
CA-NEWS (KZ) - В Алматы задержаны сутенеры, уроженцы Южной Кореи, которые под видом караоке-бара организовали притон для оказания интимных услуг иностранцам.
Как сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Казахстана, стоимость услуг в притоне составляла $300-1000. Установлено 18 девушек 20-23 лет, оказывающих интимные услуги.
В Актюбинской области задержаны два жителя, которые с февраля по ноябрь в своем крестьянском хозяйстве, применяя насилие, удерживали и подвергали трудовой эксплуатации 49-летнего мужчину, который находился в розыске как без вести пропавший.
Сотрудники полиции Атырауской области выявили факт продажи своей новорожденной дочки 32-летней женщиной за $5 тыс. Возбуждено уголовное дело за торговлю несовершеннолетними.
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