В Таджикистане с нового года ожидается повышение штрафов и пошлин

CA-NEWS (TJ) - В Таджикистане с нового года ожидается повышение штрафов и пошлин на 10 процентов. Так, штраф за проезд на красный свет светофора с 250 сомони ($26) увеличится до 275 сомони ($29), сообщает Радио Озоди.

Это связано с тем, что согласно закону «О Государственном бюджете Таджикистана на 2019 год», с 1 января 2019 года размер показателя для расчетов увеличится с нынешних 50 сомони ($5,33) до 55 сомони, говорят эксперты.

Депутаты Маджлиси намояндагон, нижней палаты парламента Таджикистана, 23 ноября поддержали предложенный правительством законопроект «О Государственном бюджете Республики Таджикистан на 2019 год». Общий объем госбюджета на следующий год предусмотрен в размере свыше 23 млрд 774 млн сомони.

Показатель для расчетов в Таджикистане с 1 июля 2008 года заменяет такое понятие, как минимальна заработная плата и используется для исчисления налогов, штрафов, пошлин и иных обязательных платежей, а также социальных пособий и надбавок.

В Главном управлении по бюджету Министерства финансов Таджикистана разъяснили, что сумма показателя для расчетов устанавливается ежегодно с учетом уровня инфляции. С 1 января 2017 года показатель для расчетов был установлен в размере 50 сомони ($5,33).

По мнению местных экспертов, повышение размера показателя для расчетов станет ударом для местных водителей. Так, штраф за проезд на красный свет светофора с 250 сомони увеличится до 275 сомони. Штраф за более серьезные нарушения ПДД окажется неподъемным для водителей.

Абдулатиф Одилов, водитель такси из города Вахдат, говорит, что люди ждали снижения размера штрафов.

«Водители и так были недовольны высокими штрафами, назначаемыми за нарушение ПДД», - говорит наш собеседник. По словам водителя, ежемесячно ему приходится раскошелиться как минимум ещё на 300 сомони на штрафы. «Штраф за непристегнутый ремень безопасности составляет 50 сомони, за проезд на красный свет светофора 250 сомони… Для нас это большая сумма. В Таджикистане и так работы нет, многие из нас, водителей вынуждены заработать на хлеб частным извозом», - говорит Абдулатиф Одилов.

Некоторые водители считают, что повышение штрафа способствует коррупции – водители и дальше будут давать «на лапу» инспекторам ДПС.