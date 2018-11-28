В Совбез ООН обсудили инцидент, произошедший в Керченском проливе с участием России и Украины

CA-NEWS (CA) - В связи с инцидентом в Керченском проливе в ООН призвали Россию и Украину воздержаться от действий, которые могут привести к дальнейшей эскалации напряженности и «непредсказуемым последствиям». Об этом заявила, выступая на чрезвычайном заседании Совбеза, созванном по просьбе Украины, заместитель Генерального секретаря ООН по политическим вопросам Розмари Дикарло.

Заместитель Генсека сообщила о том, что 25 ноября в Керченском проливе произошел инцидент, в который оказались вовлечены три украинских судна и по меньшей мере одно российское. «Я хочу подчеркнуть, что Организация Объединенных Наций не может в настоящее время проверить поступающую информацию о деталях и обстоятельствах инцидента», - заявила она. По ее словам, несколько украинских моряков – сколько именно неясно – получили в ходе этого инцидента ранения.

По данным украинской стороны, Киев предупредил Россию о следовании морских судов в Мариуполь, расположенный на Азовском море, их маршрут пролегал через Керченский пролив. Как отметила Дикарло, российская сторона считает, что спровоцировала инцидент Украина, а Россия лишь действовала в рамках международного права.

По данным прессы, как сообщила Дикарло, Россия в настоящее время удерживает украинские корабли и членов их экипажей. Она также сообщила, что Совет Нацбезопасности и обороны Украины рекомендовал объявить военное положение, однако «рекомендацию еще должна ратифицировать Верховная Рада».

«И Россия, и Украина считают Азовское море своими внутренними водами, - сообщила заместитель Генсека. - Напряженность в этих водах возросла с аннексией Крыма в 2014 году, по поводу которой было принято несколько резолюций Генеральной Ассамблеи ООН». Она напомнила, что в 2016 году Украина инициировала дело о нарушении Конвенции ООН по морскому праву «в связи со спором в отношении права прибрежных государств на Черное и Азовское моря и Керченский пролив», а также отметила, что Российская Федерация утверждает, что этот вопрос не находится в юрисдикции Суда.

По словам заместителя Генсека, в ООН крайне озабочены по поводу эскалации напряженности, которая происходит «в контексте конфликта на востоке Украины и аннексии Крыма». Она напомнила, что в ООН неоднократно призывали обе стороны воздерживаться от односторонних шагов, которые не соответствуют духу Минских договоренностей. Розмари Дикарло подтвердила приверженность ООН мирному урегулированию ситуации при посреднических усилиях Нормандской четверки, Трехсторонней контактной группы и ОБСЕ. При этом, как подчеркнула она, в ООН призывают проявлять «полное уважение к суверенитету и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах, в соответствии с резолюциями Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасности».

«Мы настоятельно призываем Российскую Федерацию и Украину воздержаться от односторонних действий или риторики и напоминаем обеим странам о необходимости купировать инцидент, чтобы предотвратить серьезную эскалацию с непредсказуемыми последствиями», - заявила заместитель Генсека ООН.

Чрезвычайное заседание Совета Безопасности прошло по просьбе Украины. Россия требовала созвать другое заседание в связи «с нарушением государственных границ» Российской Федерации. Работа Совбеза началась с процедурного голосования, в ходе которого большинство членов Совбеза проголосовало против проведения заседания по пункту, предложенному РФ: «за» высказались 4 страны; «против» - 7 государств, и еще 4 – воздержались. После короткого перерыва председатель Совбеза объявил о начале следующего заседания, официальным основанием для которого явилось письмо Постоянного представителя Украины при ООН от 28 февраля 2014 года.

Представитель России: ВМС Украины незаконно пересекли российскую государственную границу

И.о. Постоянного представителя Российской Федерации при ООН Дмитрий Полянский заявил, что «25 ноября три корабля ВМС Украины незаконно пересекли российскую государственную границу, взяли курс на Керченский пролив, не реагировали на законные требования кораблей и катеров погранслужбы ФСБ России и Черноморского флота России, проводили опасное маневрирование, создавая угрозу для нормального движения судов по акватории».

По его словам, эти действия были совершены «в нарушение Устава ООН, норм международного права, включая статьи 19 и 21 Конвенции ООН по морскому праву 1982 года, определяющих право прибрежного государства на обеспечение безопасности в морском пространстве, а также правил мирного прохода в территориальных водах Российской Федерации в Черном море». «Расцениваем такие шаги как нарушение суверенитета России», - сказал Дмитрий Полянский. Он подчеркнул, что «противоправные действия вынудили российских пограничников применить силу». По его словам, задержанные корабли-нарушители находятся в российском порту.

Представитель России заявил, что власти Украины сами спровоцировали события в Керченском проливе с целью отменить предстоящие выборы. «Так как же удержать власть? Очень просто. Организовать провокацию, снова во всем обвинить Россию. «Надуть» себе рейтинг, предстать в глазах избирателей в очередной раз «спасителем нации» от «мифической российской агрессии» и ввести военное положение. Именно это киевская власть сейчас и делает», - заявил Дмитрий Полянский».

Представитель Украины: в районе инцидента нет «никаких российских границ»

Постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко заявил, что в районе инцидента нет никаких российских границ. «В этой связи я хотел бы подчеркнуть, что согласно международному праву, Крым и соответственно его территориальные воды, являются территорией Украины, оккупированной Российской Федерацией. Таким образом в районе инцидента нет никаких российских границ. Я хочу повторить, нет российских границ в районе крымского полуострова», - подчеркнул Владимир Ельченко.

Он сказал, что два украинских катера «Бердянск» и «Никополь», а также рейдовый буксир «Яны Капу» осуществляли плановый переход из постоянного пункта базирования в Одессе в пункт базирования Мариуполь. 24 ноября от России поступило уведомление о закрытии зоны в Керченском проливе, однако, международный центр контроля, который находится в Испании, не подтвердил это уведомление.

Владимир Ельченко напомнил, что в соответствии с Конвенцией по морскому праву и второй статьей Договора между Российской Федерацией и Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива украинские корабли пользуются правом свободной навигации в этом районе. Посол Украины сказал, что в ходе российского нападения шесть украинских моряков получили ранения. Он призвал Москву немедленно освободить все три корабля и 23 военнослужащих Украины, которые находятся в руках России, а международное сообщество ввести дополнительные санкции в отношении Москвы.

Ельченко сообщил об инициативе ввести в стране чрезвычайного положения в связи «с российской агрессией» и подготовке проекта резолюции Генеральной Ассамблеи по вопросу милитаризации ситуации в Крыму, на Черном и Азовском морях».

Представители США и Великобритании заявили, что полностью поддерживают суверенитет Украины и ее территориальную целостность, включая ее навигационные права в ее территориальных водах. Они призвали Россию в соответствии с международным правом обеспечить беспрепятственный доступ к украинским портам в Азовском море. «…Россия должна немедленно прекратить незаконные действия и уважать навигационные права и свободы всех государств», - заявила Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли.

Представитель Китая и Казахстана призвали Украину и Россию предотвратить дальнейшую эскалацию ситуации и решать все вопросы путем диалога и в рамках консультаций.