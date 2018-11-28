Алишер Усманов выразил Путину благодарность от всего Узбекистана «за братскую поддержку»

CA-NEWS (UZ) - Российский миллиардер узбекского происхождения Алишер Усманов выразил президенту РФ Владимиру Путину огромную благодарность от президента Узбекистана Шавката Мирзиёева и всего Узбекистана «за братскую поддержку». Слова благодарности Усманов произнёс в ходе церемонии вручения государственных наград, прошедшей с участием президента РФ Владимиром Путиным 27 ноября в Кремле.

Награду в этот день получила от Путина и супруга Алишера Усманова Ирина Винер-Усманова. Получая орден «За заслуги перед Отечеством» II степени, она призналась, что счастлива стоять «опять около флага России, обычно он всегда рядом со мной, но только сверху. И это самое большое счастье, когда стоит наше поколение детей, потому что взрослые получаются из детей».

Как сообщает "Коммерсант", Алишер Усманов что-то сказал Владимиру Путину на ухо, а потом честно поделился с участниками мероприятия: "Я просто попросил прощения у Владимира Владимировича, что одна семья забирает много времени".

"Я свое обращение,— продолжил господин Усманов,— многоуважаемый Владимир Владимирович, хотел бы посвятить вам, а не себе, и говорить о том, что я чувствую (то есть все-таки, строго говоря, двум людям.— А. К.). Потому что то, что я чувствую в этом зале, я пять лет тому назад сказал. И вот это ощущение чуда, которое со мной происходит в той стране, которой руководит Владимир Владимирович, продолжается! Спасибо Аллаху, еще одна пятилетка прошла!", - отметил Усманов.

"И я сегодня могу сказать свою огромную благодарность президенту за столь высокую оценку не только от себя самого, от коллектива, всех спортсменов Федерации фехтования, которую сегодня я возглавляю,— продолжил Алишер Усманов.— От имени всех работников двух огромных холдингов, «Металлоинвеста» и «МегаФона». И, к счастью, я имею возможность сегодня сказать огромное спасибо от моих соотечественников, от всех граждан Узбекистана, где я родился, от президента (Узбекистана.— А. К.), многоуважаемого господина Мирзиёева, до рядового гражданина за вашу огромную братскую поддержку! И за то, что Россия продолжает играть роль, которую ей предначертал Всевышний,— сохранение человеческой души на одной шестой части суши!", - добавил миллиардер.