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  28 ноября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Министры финансов стран G20 обсудят торговый спор между США и Китаем

CA-NEWS (CA) - Министры финансов стран G20 проведут встречу в Аргентине 29 ноября. Основное внимание приковано к тому, смогут ли министры провести конструктивные переговоры по поводу торгового спора между США и Китаем, сообщает NHK.

Торговый конфликт между двумя крупнейшими экономиками мира стал серьезной угрозой глобальному рынку.

Члены G20 не раз высказывали свои опасения на этот счет, но пока вопрос так и не решен.

Встреча министров пройдет в преддверии саммита G20, который пройдет с 30 ноября по 1 декабря.


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