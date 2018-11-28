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  28 ноября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Ташкенте проходит первая международная экспортная выставка-ярмарка

CA-NEWS (UZ) - В Ташкенте 28 ноября открылась первая выставка-ярмарка Made in Uzbekistan.

На выставке более 150 компаний Узбекистана представили текстильную и кожевенно-обувную продукцию, ковровые изделия, свежую, сушеную и переработанную плодоовощную продукцию, электробытовую технику, автомобили и сельхозтехнику, металлургическую, нефтехимическую и другую готовую продукцию.

Кроме того, на полях мероприятия имеется возможность проведения двусторонних деловых встреч и переговоров, заключения твердых контрактов, а также предусмотрены посещения крупных производственных предприятий.

В мероприятии участвуют более 500 представителей основных внешнеторговых партнеров Узбекистана, в том числе из Китая, Республики Корея, стран Европы, Центральной Азии, России, Украины, Афганистана, ОАЭ, США.

Выставка-ярмарка продлится до 30 ноября.

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