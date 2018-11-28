Президент Узбекистана принял бывшего Генерального секретаря ООН Пан Ги Муна

CA-NEWS (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 27 ноября принял бывшего Генерального секретаря ООН Пан Ги Муна, возглавляющего в настоящее время Ассамблею Глобального института зеленого роста и Комиссию по этике Международного олимпийского комитета.

Пан Ги Мун прибыл в Ташкенте для участия в Международной конференции по вопросам улучшения экологической ситуации в зоне Приаралья и роли в этом процессе корейской диаспоры, которая прошла в Нукусе, сообщила пресс-служба главы государства.

В ходе беседы рассмотрены перспективы развития взаимодействия с международными институтами и организациями по продвижению приоритетных проектов в регионе Аральского моря.

Также состоялся обмен мнениями по расширению многопланового сотрудничества и укреплению стратегического партнерства между Республикой Узбекистан и Республикой Корея. С удовлетворением отмечен вклад многочисленной корейской диаспоры в Узбекистане в углубление дружбы и взаимопонимания между двумя народами и странами.

Пан Ги Мун, выразив признательность главе государства за теплый прием, дал высокую оценку масштабным реформам и преобразованиям в рамках принятой в Узбекистане Стратегии развития до 2021 года.

Пан Ги Мун подтвердил приверженность и далее активно содействовать дальнейшему укреплению отношений стратегического партнерства Республики Узбекистан и Республики Корея, тесному эффективному взаимодействию в целях преодоления последствий Аральской катастрофы.