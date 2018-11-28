Явка избирателей на выборах президента Грузии за два часа составила 7,26%

CA-NEWS (CA) - Явка избирателей во втором туре выборов президента Грузии по состоянию на 10.00 (09.00 мск) составила 7,26%, заявила пресс-спикер Центризбиркома Анна Микеладзе.

Как сообщает РИА Новости, в первом туре президентских выборах 28 октября явка составила 6,14% — 215,3 тысячи человек, а в 2013 году активность избирателей за первые два часа голосования составила 6,8% — 240 тысяч человек.

"К 10.00 утра активность избирателей составила 7,26% — более 255 тысяч человек", — заявила Микеладзе на брифинге.

Граждане Грузии 28 ноября во втором туре выборов избирают нового президента сроком на шесть лет. Это последние выборы путем прямого голосования, в будущем главу государства будут назначать 300 делегатов. Во второй тур прошли независимый кандидат Саломе Зурабишвили, пользующаяся поддержкой правящей партии "Грузинская мечта", и Григол Вашадзе — оппозиционер от объединения "Сила в Единстве", в которую входит "Единое национальное движение" экс-президента Михаила Саакашвили. Они набрали почти одинаковое количество голосов по итогам первого тура, который прошел 28 октября.