Экономический суд ликвидировал «Банк Астаны»

CA-NEWS (KZ) - Национальный банк Казахстана 15 октября в Специализированный межрайонный экономический суд Алматы подал исковое заявление о принудительной ликвидации АО «Банк Астаны», удовлетворенное 26 ноября.

Как сообщает пресс-служба финрегулятора, при отсутствии обжалования судебного акта со стороны третьих лиц решение вступит в законную силу в течение 30 дней со дня вынесения решения. В день вступления в законную силу решения суда о принудительной ликвидации банка будет назначена ликвидационная комиссия банка. В течение 14 рабочих дней АО «Казахстанский фонд гарантирования депозитов» объявит, какой из действующих казахстанских банков будет работать с вкладчиками АО «Банк Астаны» в качестве агента по выплате, и начнет расчеты с вкладчиками.

Решение суда о принудительной ликвидации АО «Qazaq Banki» вступит в законную силу 30 ноября. Банк-агент по выплате гарантийного возмещения вкладчикам АО «Qazaq Banki» будет назван 4 декабря, выплаты вкладчикам АО «Qazaq Banki» через банк-агент начнутся 10 декабря. До этого момента КФГД будет осуществлять процедуры оценки соответствия банков критериям, установленным для банка-агента, а именно: устойчивое финансовое состояние потенциального банка-агента, выполнение установленных требований законодательства, в том числе, выполнение пруденциальных нормативов Нацбанка по состоянию на 1 декабря, наличие филиальной сети, покрывающей те регионы, где находятся вкладчики АО «Qazaq Banki».

Кроме того, в суд подано исковое заявление о принудительной ликвидации АО «ЭксимБанк». Судебное слушание по иску Нацбанка запланировано на 28 ноября.

Все вкладчики ликвидируемых банков вправе получить за счет средств КФГД гарантийное возмещение. Возмещение будет выплачено в национальной валюте, а ее сумма не должна превышать: 5 млн тенге по депозитам в иностранной валюте, 10 млн тенге по депозитам в национальной валюте. При наличии у вкладчика двух и более депозитов, размещенных в одном банке одновременно как в тенге, так и в иностранной валюте, выплачивается гарантийное возмещение до 15 млн тенге. Остаток невыплаченного гарантийного возмещения будет выплачивать ликвидационная комиссия банка, которая назначается с момента вступления в законную силу решения суда о принудительной ликвидации.

После объявления КФГД выбранного банка-агента и даты начала выплат гарантийного возмещения вкладчикам следует обратиться в филиал данного банка-агента с заявлением на выплату гарантийного возмещения. При этом вкладчику достаточно при себе иметь удостоверение личности или паспорт. В случае, если вместо вкладчика обращается другое лицо, то необходимо представить правоустанавливающие документы (свидетельство о наследстве, доверенность, договор о переуступке прав требования на депозит). Банком-агентом будет осуществлена выплата не позднее 5 рабочих дней со дня поступления документов банку-агенту.

Выплаты гарантийного возмещения будут осуществляться наличными деньгами или переводом на счет вкладчика в другом банке и только в тенге. При этом вкладчик будет иметь возможность оставить полученное гарантийное возмещение на счете в банке-агенте. Все выплаты гарантийного возмещения осуществляются только в национальной валюте. Для расчета гарантийного возмещения по депозитам в иностранной валюте используется рыночный курс обмена валют, установленный на дату вступления в законную силу решения суда о принудительной ликвидации банка.