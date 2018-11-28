Опубликованы кадры атаки на борца Мурада Хантураева, боец принял нападавших за силовиков, - СМИ

CA-NEWS (UZ) - В Ташкенте стали известны подробности нападения на известного бойца смешанных единоборств Мурода Хантураева, получившего прозвище «Азиатский медведь». Как сообщает centralasian.org, спорстмен подвергся нападению неизвестных людей в масках в своём офисе.

Как сообщили местные СМИ, 26 ноября шесть-восемь человек в черной одежде и масках ворвались в офис Хантураева, расположенный недалеко от торгового центра "Ташкент" на площади Чорсу. Они приказали Хантураеву и сопровождавшим его людям «лечь на землю».

Боец и его приятели подумали, что это были сотрудники правоохранительных органов и подчинились приказу. Неизвестные лица избили и нанесли телесные повреждения Муроду Хантураеву и другим людям острыми предметами, арматурой, резиновыми дубинками и пневматическим оружием и скрылись с места происшествия.

По данному случаю возбуждено уголовное дело по пунктам «б» и «в» части 2 статьи 277 Уголовного кодекса Узбекистана (хулиганство, совершенное группой лиц и сопряженное с демонстрацией, угрозой применения или применением холодного оружия или предметов, использование которых объективно может причинить вред здоровью).

Мурод Хонтураев был госпитализирован с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга, сдавленной травмой головы, многочисленными колото-резаными повреждениями в области правого бедра и ягодицы, рваными повреждениями на обеих частях грудной клетки и резаной раной в области левого локтя.

Напомним, что 20 июня 2013 года Мурод Хантураев был оштрафован на 16,2 млн. сумов (около $2 тысяч) по обвинению в хулиганстве, совершённом в ночном клубе "Аурум 898" .

А в августе текущего года в этом же ночном клубе в результате драки с охранниками клуба был убит чемпион Узбекистана по ММА (смешанные боевые искусства), участник Азиатских игр по вольной борьбе 25-летний Джамшид Кенжаев.