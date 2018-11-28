РегистрацияВход
16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  28 ноября 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Опубликованы кадры атаки на борца Мурада Хантураева, боец принял нападавших за силовиков, - СМИ
Предыстория: В Ташкенте боец MMA Мурод Хантураев снова получил ножевые ранения

CA-NEWS (UZ) - В Ташкенте стали известны подробности нападения на известного бойца смешанных единоборств Мурода Хантураева, получившего прозвище «Азиатский медведь». Как сообщает centralasian.org, спорстмен подвергся нападению неизвестных людей в масках в своём офисе.

Как сообщили местные СМИ, 26 ноября шесть-восемь человек в черной одежде и масках ворвались в офис Хантураева, расположенный недалеко от торгового центра "Ташкент" на площади Чорсу. Они приказали Хантураеву и сопровождавшим его людям «лечь на землю».

Боец и его приятели подумали, что это были сотрудники правоохранительных органов и подчинились приказу. Неизвестные лица избили и нанесли телесные повреждения Муроду Хантураеву и другим людям острыми предметами, арматурой, резиновыми дубинками и пневматическим оружием и скрылись с места происшествия.

По данному случаю возбуждено уголовное дело по пунктам «б» и «в» части 2 статьи 277 Уголовного кодекса Узбекистана (хулиганство, совершенное группой лиц и сопряженное с демонстрацией, угрозой применения или применением холодного оружия или предметов, использование которых объективно может причинить вред здоровью).

Мурод Хонтураев был госпитализирован с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга, сдавленной травмой головы, многочисленными колото-резаными повреждениями в области правого бедра и ягодицы, рваными повреждениями на обеих частях грудной клетки и резаной раной в области левого локтя.

Напомним, что 20 июня 2013 года Мурод Хантураев был оштрафован на 16,2 млн. сумов (около $2 тысяч) по обвинению в хулиганстве, совершённом в ночном клубе "Аурум 898" .

А в августе текущего года в этом же ночном клубе в результате драки с охранниками клуба был убит чемпион Узбекистана по ММА (смешанные боевые искусства), участник Азиатских игр по вольной борьбе 25-летний Джамшид Кенжаев.

print
  • Таджикистан и АБР подписали грант, воссоединяющий энергосистему страны с объединенной энергосистемой Центральной Азии
  • Узбекистан стал полноправным членом Международной организации виноградарства и виноделия
  • Президенты открыли новую эпоху сотрудничества Узбекистана и Казахстана, - спикер Олий мажилиса Назарбаеву
    • Комментарии
    Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
    Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×