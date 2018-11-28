РегистрацияВход
16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  28 ноября 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Трамп может отменить встречу с Путиным из-за морского конфликта России и Украины

CA-NEWS (CA) - Президент США Дональд Трамп сказал во вторник, что может отменить запланированную встречу с российским лидером Владимиром Путиным на саммите G20 в Аргентине из-за морского конфликта Москвы и Киева, передает Reuters.

В интервью газете The Washington Post Трамп сказал, что во вторник вечером ждет “полного отчета” от своих советников по национальной безопасности о захвате Россией трех кораблей ВМС Украины и их экипажей 25 ноября.

“Это будет определяющим фактором”, - сказал Трамп.

“Возможно, я с ним не встречусь. Возможно, я даже с ним не встречусь... Мне не нравится такая агрессия. Я вообще не хочу такой агрессии”, - сказал он.

Трамп должен встретиться с Путиным на саммите G20 в Буэнос-Айресе, который пройдет 30 ноября и 1 декабря. Встреча лидеров США и России будет касаться вопросов безопасности, контроля над вооружениями и ситуации на Ближнем Востоке и Украине, сказал журналистам советник Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон.

Россия в воскресенье обстреляла украинские корабли и задержала их вместе с экипажами вблизи Крыма, который аннексировала у Украины в 2014 году. Москва и Киев пытаются возложить ответственность за инцидент друг на друга.

Госдепартамент США во вторник призвал европейские государства приложить больше усилий для помощи Украине в противостоянии с Россией.

print
  • Железная дорога соединит Южную Корею, Монголию и Россию
  • Евросоюз демонстрирует отсутствие единства по делу саудовского журналиста Хашогги
  • Генсек ООН: равноправие женщин - данность, а насилие над ними - позорное клеймо
    • Комментарии
    Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
    Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×