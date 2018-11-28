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  28 ноября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Назарбаев обеспокоен наличием детдомов и домов престарелых в Казахстане

CA-NEWS (KZ) - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев обеспокоен наличием детских домов и домов престарелых в республике. Об этом он сказал 28 ноября, выступая на VIII Гражданском форуме в Астане.

По его словам, в Казахстане детских домов не должно быть.

«Ранее у нас не доходили до этого руки, не было финансов, государство находилось в сложной ситуации. В мусульманской религии и в казахских традициях есть выражение: «Поможешь сироте - попадешь в рай». Если человек, имеющий нескольких детей, возьмет на попечение ребенка из детского дома, то это приведет его только к хорошему», - сказал глава государства.

Он также коснулся вопроса усыновления казахстанских детей иностранными гражданами.

«Наших детей забирают за океан, в чужую страну. Повзрослев, они все равно будут скучать по родине, приедут сюда, но уже чужими людьми», - отметил Н.Назарбаев.

Кроме того, он призвал граждан не оставлять своих родителей в домах престарелых.

«У казахов традиция, доставшаяся от предков, - заботиться о своих родителях. Когда я посещаю дом престарелых и вижу наших ажешек и аксакалов, у меня болит душа. Когда их спрашиваешь, есть ли у вас дети, они отворачиваются и плачут. Неужели мы позабыли о своих традициях, как мы можем сидеть дома, сдав туда своих родителей?» - спросил президент.

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