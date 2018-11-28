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  28 ноября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Возле химзавода в Китае прогремел взрыв: 20 погибших, сгорели 50 машин

CA-NEWS (CA) - Более 20 человек погибли в результате взрывов, которые прогремели этой ночью на автодороге недалеко от химзавода в китайской провинции Хэбэй. Еще около 20 человек были госпитализированы, сообщает Euronews.

Причиной трагедии, по данным местных СМИ, стала детонация опасных химических веществ в одном из грузовиков. Однако что именно привело к взрыву – специалистам еще предстоит выяснить. Также неизвестно, какому именно предприятию принадлежал взорвавшийся грузовик.

Огонь быстро перекинулся на соседние автомобили. Всего, как сообщается, сгорели около 50 машин. В районе прекращается поисково-спасательная операция. Людей просят не приближаться к месту трагедии.

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