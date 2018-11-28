В Казахстане через 2 года останется только 2-3 детских дома, - Минобразования

CA-NEWS (KZ) - В Казахстане через 2 года останется только 2-3 детских дома. Об этом 28 ноября на VIII Гражданском форуме в Астане сообщил министр образования и науки Ерлан Сагадиев.

По его словам, за последние 3 года число детдомов в республике сократилось на 24, сейчас действуют 122.

«Сейчас этот процесс ускорится, потому что в детдомах в основном остались дети старшего возраста. Будет выпуск, мы сделали механизм патронатной семьи, которая берет ребенка, а деньги государство выплачивает. Мы считаем, что через два года останется два-три детских дома», - сказал глава ведомства.