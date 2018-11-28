Сингапур планирует построить под Ташкентом «умный город» за $2,5 миллиардов

CA-NEWS (UZ) - Сингапурская компания планирует построить в Ташкентской области «умный город» за $2,5 миллиардов.

По данным местной прессы, меморандум о строительстве был подписан между сингапурской компанией Universal Success Enterprises и Государственным инвестиционным комитетом в рамках первого международного инвестиционного форума в Ташкенте 19-21 ноября.

Ожидается, что проект будет завершен к концу 2021 года.

Сообщается, что Universal Success Enterprises имеет большой опыт в строительстве "умных" и индустриальных городов. В частности, сингапурской компанией были реализованы проекты по строительству городка Kolkata West International City на территории 152 гектаров и Dholera Special Investment Region на территории 400 гектаров в Индии.