РегистрацияВход
16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  28 ноября 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Сингапур планирует построить под Ташкентом «умный город» за $2,5 миллиардов

CA-NEWS (UZ) - Сингапурская компания планирует построить в Ташкентской области «умный город» за $2,5 миллиардов.

По данным местной прессы, меморандум о строительстве был подписан между сингапурской компанией Universal Success Enterprises и Государственным инвестиционным комитетом в рамках первого международного инвестиционного форума в Ташкенте 19-21 ноября.

Ожидается, что проект будет завершен к концу 2021 года.

Сообщается, что Universal Success Enterprises имеет большой опыт в строительстве "умных" и индустриальных городов. В частности, сингапурской компанией были реализованы проекты по строительству городка Kolkata West International City на территории 152 гектаров и Dholera Special Investment Region на территории 400 гектаров в Индии.

print
  • Какова вероятность гибели во время стихийного бедствия в Монголии?
  • Служба безопасности Украины признала, что ее сотрудники были на борту задержанных кораблей ВМС
  • Суд заочно приговорил Аблязова, обвиняемого в организации убийства Татишева, к пожизненному лишению свободы
    • Комментарии
    Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
    Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×