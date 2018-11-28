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  28 ноября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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ООН: углекислого газа в атмосфере всё больше и больше

CA-NEWS (CA) - Объём углекислого газа в атмосфере достиг новой рекордной отметки в 2017 г., говорится в докладе Всемирной метеорологической организации (ВМО) ООН. Рост объёма этого парникового газа не замедлился даже после окончания периода Эль-Ниньо, относительного потепления поверхности воды в центральной части Тихого океана, который продолжался с 2014 по 2016 г.

"Нам нужно действовать незамедлительно, чтобы остановить увеличение объёма углекислого газа в атмосфере. Обычно через год спустя после периода Эль-Ниньо наблюдается его значительное снижение. Но этого не произошло в 2017 г. Объем углекислого газа стабильно увеличивается каждые 10 лет и это очень тревожно", – подчеркнула глава Отдела атмосферных исследований ВМО Оксана Тарасова.

Как говорится в докладе экспертов ООН, для того чтобы выполнить обязательства, взятые на себя участниками Парижского соглашения по климату, уровень выбросов в атмосферу углекислого газа должен начать снижаться не позже 2021 г. Эта задача будет обсуждаться на конференции ООН по климату в польском городе Катовице 2-14 декабря.

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