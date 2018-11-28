Основная причина разводов в Казахстане связана с неготовностью молодежи к созданию семьи, считает Назарбаев

CA-NEWS (KZ) - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев считает, что основная причина разводов в стране связана с неготовностью молодежи к созданию семьи. Об этом он сказал 28 ноября, выступая на VIII Гражданском форуме в Астане.

По его словам, половое и семейное воспитание детей необходимо прививать со школы.

«1,5 млн браков случилось, 25-30% разводов. Почему разводятся? Потому что мы в школах не обучаем детей в старших классах этой теме: общению, взрослению мужчины и женщины, как беременеют, что получается. Психологию надо менять, в школах работу вести. Ничего в этом стыдного нет. Это все человеческое», - отметил глава государства.

Он добавил, что разводы – это психологический вопрос.

«Разные ситуации бывают, при которых разводы происходят: у одних - с родителями не уживаются, у вторых – жилья нет, у третьих – не хватает зарплаты. А самое главное: не подготовленная молодежь создает семью. Девушки не знают свою роль. Парни не знают, что это большая ответственность. Если ты не можешь содержать семью, если ты не работаешь, не получил образования, то и не можешь пока создавать семью. Кто им это говорит? Кто-то должен говорить, начинать со школьной скамьи», – заявил президент.