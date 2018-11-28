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  28 ноября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Центробанк Монголии: появилась возможность удвоить объем финансирования ипотечных кредитов

CA-NEWS (KZ) - Центробанк (ЦБ) Монголии сообщил, что процентная ставка по ипотечным кредитам, предоставляемым коммерческим банкам, будет снижена с 4 процентов до одного процента, сообщает Montsame.

Тем самым появится возможность удвоить объем финансирования ипотечных кредитов. То есть, это увеличение в денежном выражении с 300 млрд тугриков ($117 тыс) до 600 млрд тугриков в год ($234 тыс.).

Минфин и Центробанк совместно работают над осуществлением решения постоянного комитета по экономике об увеличении объема финансирования ипотечных кредитов и повышении их ценности.
В рамках «Программы расширенного финансирования» Центробанк передал правительству управление ипотечной программой. Однако, до конца 2018 года Центробанк будет поддерживать Минфин в осуществлении управления в целях предотвращения риска увеличения бюджетного дефицита.

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