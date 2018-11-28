Посол Кыргызстана Жаныш Рустенбеков завершает свою дипмиссию в Туркменистане
- Кыргызстан, общество
- 15:19, 28 ноября 2018
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CA-NEWS (KG) - Посол Кыргызстана в Туркменистане Жаныш Рустенбеков завершает свою дипломатическую миссию.
Как сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Туркменистана, туркменская сторона поздравила посла с успешным завершением дипмиссии.
Стороны обменялись мнениями о нынешнем состоянии отношений между странами, обсудили вопросы дальнейшей активизации сотрудничества.
Ж.Рустенбеков отметил активное взаимодействие двух стран, основой которых является общность истории двух народов. Он поблагодарил МИД за внимание и помощь в работе посольства.
Туркменская сторона, в свою очередь, поблагодарила дипломата за вклад в развитие сотрудничества между государствами и пожелала ему успехов в дальнейшей деятельности.
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