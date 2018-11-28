Назарбаев посоветовал казахстанцам идти на кладбище, когда жизнь кажется в тягость

CA-NEWS (KZ) - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев посоветовал гражданам идти на кладбище, когда жизнь кажется в тягость. Об этом он сказал 28 ноября, выступая на VIII Гражданском форуме в Астане.

По словам главы республики, его вдохновляют люди, которые, несмотря на жизненные трудности или физические недостатки, не опускают руки, развиваются.

«Мы часто жалуемся в жизни: того не хватает, этого не хватает. Если сильно жизнь стала в тягость, иди, походи по больницам. В крайней случае, походи по кладбищу. Тем, кто там лежит, намного хуже, чем тебе. Мы, руки-ноги целые, волосы на голове рвем: «Ой, как плохо стало». Ничего подобного. В жизни все возможно. Возьми себя в руки, заставь работать. Молодежь этому надо учить», – отметил он.