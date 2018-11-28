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  28 ноября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Таджикистане ужесточено наказание за организацию борделей

CA-NEWS (TJ) - Парламент Таджикистана единогласно поддержал поправки об ужесточении наказания за организацию притонов и борделей, сообщает Радио Озоди.

Согласно поправкам, внесенным 28 ноября в Уголовный кодекс Таджикистана, виновным лицам грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет.

До этого в уголовном законодательстве страны предусмотрено наказание за организацию притонов в виде штрафа на сумму от 5 до 10 тыс сомони или лишения свободы на срок до 5 лет.

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