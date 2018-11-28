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  28 ноября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Несколько тысяч человек эвакуированы из 10 торговых центров в Москве из-за угроз взрыва

CA-NEWS (CA) - Несколько тысяч человек эвакуированы из 10 столичных торговых центров из-за сообщений об угрозах взрыва. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"В оперативные службы поступили сообщения об угрозах взрыва в более 10 торговых центрах. Из зданий эвакуированы несколько тысяч человек", - сказал собеседник агентства. Среди "заминированных" торговых центров - "Цветной", "Атриум", "Мегаполис", "Капитолий" и "Горбушкин двор".

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Хорошее начало рабочего дня!) #эвакуация, #холодно

Публикация от Maksimo G (@maksimo_g84)28 Ноя 2018 в 12:48 PST

По словам источника, также эвакуация объявлена в торговом центре "Хорошо" из-за анонимного звонка об угрозе взрыва. Сейчас в зданиях торговых центров работают полицейские и кинологи, которые обследуют территорию.

Волна ложных минирований прошла в России с сентября по декабрь 2017 года. Тогда атаке телефонных террористов подверглись почти 4 тыс. объектов, были эвакуированы свыше 2,6 млн человек.

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