Несколько тысяч человек эвакуированы из 10 торговых центров в Москве из-за угроз взрыва

- Азия и мир, происшествия
- 15:53, 28 ноября 2018
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CA-NEWS (CA) - Несколько тысяч человек эвакуированы из 10 столичных торговых центров из-за сообщений об угрозах взрыва. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.
"В оперативные службы поступили сообщения об угрозах взрыва в более 10 торговых центрах. Из зданий эвакуированы несколько тысяч человек", - сказал собеседник агентства. Среди "заминированных" торговых центров - "Цветной", "Атриум", "Мегаполис", "Капитолий" и "Горбушкин двор".
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По словам источника, также эвакуация объявлена в торговом центре "Хорошо" из-за анонимного звонка об угрозе взрыва. Сейчас в зданиях торговых центров работают полицейские и кинологи, которые обследуют территорию.
Волна ложных минирований прошла в России с сентября по декабрь 2017 года. Тогда атаке телефонных террористов подверглись почти 4 тыс. объектов, были эвакуированы свыше 2,6 млн человек.