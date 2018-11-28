В Узбекистане реорганизуется Национальная авиакомпания Uzbekistan Airways

CA-NEWS (UZ) - В Ташкенте, накануне, 28 ноября, в НАК «Узбекистон хаво йуллари» было проведено собрание с участием премьер министра республики Узбекистан Абдуллы Арипова, сообщает пресс-служба авиаперевозчика.

На собрании было объявлено о принятии Указа президента Узбекистана Шавката Мирзиёева «О мерах по кардинальному совершенствованию гражданской авиации Республики Узбекистан».

Данным документом предусматривается кардинальное совершенствование авиационной отрасли Республики Узбекистан, в частности:

– реорганизация и создание на базе Национальной авиакомпании акционерных обществ «Uzbekistan Airways» и «Uzbekistan Airports»;

– преобразование государственных унитарных предприятий, входящих в состав авиакомпании, в общества с ограниченной ответственностью;

– создание общества с ограниченной ответственностью «Uzbekistan Helicopters» на базе ГУП «Авиакомпания специальных авиационных работ»;

– передача Центра «Узаэронавигация» в ведение Кабинета Министров Республики Узбекистан.

Указом также предусматривается усиление государственного регулирования и создания конкурентной среды, путем передачи Госавианадзору полномочий по выдаче разрешений на разовые полеты и строительство объектов вблизи аэродромов А также совершенствования структуры и увеличения штатной численности Госавианадзора и создание специального Фонда развития Госавианадзора.