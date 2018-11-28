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  28 ноября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Астане прикрыли притон с девушками из Узбекистана

CA-NEWS (UZ) - В Астане в районе железнодорожного вокзала обнаружен притон, где находились 7 девушек, оказывающие платные интимные услуги. Все задержанные оказались гражданками Республики Узбекистан, в отношении каждой за нарушение миграционного законодательства возбуждено административное производство, передает пресс-служба департамента полиции Астаны.

Представитель МВД Республики Узбекистан провел с задержанными профилактическую беседу. По решению административного суда три девушки, гражданки Республики Узбекистан выдворены из страны.

Напомним, на территории казхаской столицы с 22 по 26 ноября текущего года полицейскими проводилось оперативно-профилактическое мероприятие STOP-трафик. В ходе проведения ОПМ сотрудниками управления по борьбе с организованной преступностью к уголовной ответственности по статье УК РК «Организация или содержание притонов для занятия проституцией», привлечены администраторы трех саун, которые занимались сводничеством. За время проведения рейдовых мероприятий доставлены в полицию 48 девушек, занимающиеся оказанием платных интимных услуг.

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