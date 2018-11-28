Под эгидой ООН создан Многопартнерский трастовый фонд для региона Приаралья

CA-NEWS (UZ) - Накануне, 27 ноября, в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке состоялось специальное заседание высокого уровня ООН на тему «Продвижение регионального и международного сотрудничества на пути к всеобъемлющим стратегиям в поддержку устойчивого развития». Цель – презентация и запуск Многопартнерского трастового фонда по человеческой безопасности для региона Приаралья, сообщила пресс-служба МИДа РУз.



В работе форума высокого уровня приняли участие Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, представители государств-членов, специальных учреждений ООН, Всемирного банка, Международного валютного фонда, Азиатского банка развития, ведущих американских компаний и банковско-финансовых институтов, международные неправительственные экологические объединения и научно-образовательные круги, в том числе студенты из Узбекистана, обучающиеся в вузах США.

Делегацию Узбекистана возглавил заместитель премьер-министра Сухроб Холмурадов. В ее состав вошли руководители Сената и Законодательной палаты Олий Мажлиса, Жокаргы Кенеса и Совета министров Республики Каракалпакстан.

Открывая мероприятие, Антониу Гутерриш подчеркнул, что для него большая честь участвовать в заседании ООН по запуску Трастового фонда. Его создание «откроет новую главу в истории страдающего региона».

Генеральный секретарь вспомнил о своем посещении региона Приаралья в июне 2017 года и назвал высыхание моря «катастрофой мирового масштаба». «Мне довелось услышать грустные истории о том, как исчезновение одного из крупнейших водоемов в мире разрушило социальные и экономические системы региона, заставило людей расстаться с привычным образом жизни и надеждами на будущее», - подчеркнул он.

Генсек ООН высоко оценил инициативу руководства Узбекистана по созданию Трастового фонда и призвал доноров принять самое активное участие в финансировании деятельности Фонда. По его убеждению, программы по продвижению Целей устойчивого развития в Приаралье «вернут местному населению оптимизм и восстановят достойные условия жизни».

В заключение Антониу Гутерриш заверил, что ООН приложит все усилия для мобилизации мирового сообщества в целях выполнения поставленных перед Фондом задач.

С поддержкой инициативы о создании Трастового фонда выступили делегаты Японии, Норвегии, Нигерии, Казахстана, Алжира, а также представители ряда неправительственных организаций.

Председатель Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан Муса Ерниязов в предельно открытой и эмоциональной форме рассказал о тяжелейших последствиях высыхания Арала – низком качестве питьевой воды, ежегодном росте различных видов заболеваний, высоких показателях младенческой и материнской смертности.

«Сегодня все население Каракалпакстана с большой надеждой наблюдает за запуском работы Трастового фонда для региона Приаралья. Мы искренне верим, что создаваемый Фонд позволит реально улучшить условия жизни многомиллионного населения, проживающего в этом регионе Узбекистана», - заявил руководитель Каракалпакстана.

Участникам форума продемонстрирован документальный фильм, раскрывающий всю серьезность экологической катастрофы Аральского моря.