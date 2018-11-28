В Узбекистане разрешили легально заниматься непромышленной добычей золота

CA-NEWS (UZ) - Постановлением президента Узбекистана Шавката Мирзиёева от 26 ноября текущего года «О мерах по созданию условий для осуществления деятельности по старательской добыче драгоценных металлов» в республике разрешили легально заниматься непромышленной добычей золота.

Как сообщили местные СМИ, несанкционированная добыча драгоценных металлов приобрела системный характер на территориях Навоийской, Самаркандской и Бухарской областей, что приводит к теневому обороту драгоценных металлов и их нелегальному вывозу за рубеж.

С 1 марта 2019 года в стране разрешается деятельность по старательской добыче драгоценных металлов на основе предпринимательского риска. Для осуществления такой деятельности предоставляются участки недр, в том числе россыпные месторождения золота, размеры которых не превышают 1 гектара. При этом на право пользования участками недр для осуществления деятельности по старательской добыче драгоценных металлов

Государственным комитетом по геологии и минеральным ресурсам выдается лицензия. Лица, осуществляющие старательскую добычу драгоценных металлов, освобождаются от уплаты всех видов налогов и других обязательных платежей, (за исключением единого социального платежа).

Старатели смогут продавать золото и другие драгметаллы по договорной цене двум крупнейшим предприятиям Узбекистана — АО «Алмалыкский горно-металлургический комбинат» и ГП «Навоийский горно-металлургический комбинат». Кроме того, предприниматели имеют право реализовывать металлы производителям ювелирных изделий. Помимо прочего, старатели получат льготы в виде освобождения от уплаты каких-либо налогов и других обязательных отчислений, за исключением единого социального платежа. После прекращения действия лицензии на пользование участками недр старатели обязаны рекультивировать месторождение.

По данным Центробанка Узбекистана на 1 сентября 2018 года, запасы золота в стране составляют $ 13,9 млрд в денежном эквиваленте.