РегистрацияВход
16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  28 ноября 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Таджикистане ужесточат наказание за преднамеренное заражение ВИЧ

CA-NEWS (TJ) - Таджикистан ужесточит наказание за повторное совершение преступления, связанного с содержанием притона для занятий проституцией, передает Авеста.

Нижняя палата парламента страны одобрила поправки в Уголовный кодекс РТ, согласно которым в случае рецидива указанного преступления, провинившимся грозит лишения свободы сроком от 5 до 8 лет.

Раньше за такое преступление предусматривался штраф в размере от 1 тыс. до 2 тыс. расчетных показателя (50 сомони – 1 расчетный показатель), что составляет 50 тыс. до 100 тыс. сомони (от более $5 тыс до $10 тыс) или срок до 5 лет лишения свободы.

Кроме того, согласно новым поправкам, преднамеренное заражение ВИЧ/СПИД другого человека будет считаться тяжким преступлением.

Таджикский парламент также одобрил изменения в закон РТ «О противодействии торговле людьми и оказании помощи жертвам торговли людьми», согласно которым полномочия по придаче человеку правового статуса жертвы торговли людьми возлагаются на государственные субъекты (Генеральная прокуратура, МВД, ГКНБ, АКН и таможенная служба), которые непосредственно занимаются борьбой с торговлей людьми.

print
  • ЮНЕСКО рассмотрит включение номинации «Шелковый путь» в Список Всемирного наследия
  • В Астане прошел республиканский конкурс авторских и любимых песен Назарбаева
  • Бердымухамедов пообещал гражданам, строящим агропромышленные предприятия, льготные кредиты
    • Комментарии
    Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
    Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×