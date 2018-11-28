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  28 ноября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Душанбе попросил Москву прокомментировать смерть гражданина Таджикистана в отделении московской полиции

CA-NEWS (TJ) - Министр внутренних дел Таджикистана Рамазон Рахимзода попросил главу МВД России Владимира Колокольцева прокомментировать причины смерти гражданина РТ Илхомиддина Шоева во время допроса в отделении полиции в Москве.

Как сообщает официальный сайт МВД Таджикистана, в соответствующей телеграмме Рамазон Рахимзода попросил своего российского коллегу взять расследование обстоятельств данного дела под контроль.

21 ноября в Москве сотрудники уголовного розыска при силовой поддержке бойцов СОБР-а на ул. Никитинская задержали 18 граждан Таджикистана в рамках уголовного дела о разбое в особо крупном размере.

«Среди задержанных был 38-летний мужчина, на которого по причине сопротивления сотрудникам полиции были надеты наручники. В служебном кабинете ОВД он внезапно почувствовал себя плохо, потерял сознание и упал со стула, на котором сидел, после чего умер. Наряд «скорой помощи» констатировал смерть, предварительная причина – острая сердечно-сосудистая недостаточность», – сказал источник информационного агентства «Москва».

Илхомиддин Шоев накануне был похоронен в своем родном селении Бахористон в районе Рудаки. Родственники покойного утверждают, что на его теле были следы побоев, что, как считают родные Илхомиддина, свидетельствует, что в отношении него было применено насилие.

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