Forbes опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых знаменитостей до 30 лет

CA-NEWS (CA) - Американский финансово-экономический журнал Forbes опубликовал ежегодный рейтинг самых высокооплачиваемых знаменитостей в возрасте до 30 лет.

Данный список возглавила младшая сестра Ким Кардашьян, 21-летняя Кайли Дженнер. В период с 1 июня 2017 года по 1 июня 2018 года она заработала $166,5 млн на своей марке косметики. Общее состояние девушки оценивается в $900 млн.

На второй строчке 27-летний британский певец Эд Ширан ($110 млн). Топ-3 замыкает 26-летний нападающий французского клуба «Пари Сен-Жермен» Неймар ($90 млн).

В оставшиеся позиции топ-10 вошли:

28-летняя американская певица Тейлор Свифт ($80 млн);

28-летний канадский музыкант Эйбел Тесфайе (The Weeknd) ($57 млн);

29-летний американский баскетболист Джеймс Харден ($46,4 млн);

28-летний американский музыкант Дрю Таггарт (The Chainsmokers) ($45,5 млн);

28-летний мексиканский боксер Сауль Альварес ($44,5 млн);

27-летний игрок в американский футбол Дерек Карр ($42,1 млн);

25-летний американский гольфист Джордан Спит ($41,2 млн).