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  28 ноября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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ООН привержена сотрудничеству с ШОС в обеспечении стабильности и процветания в Евразии

CA-NEWS (CA) - Изменение климата, терроризм, насильственный экстремизм, торговля людьми, незаконный оборот наркотиков и оружия – по всем этим вопросам ООН рассчитывает на поддержку Шанхайской организацией сотрудничества (ШОС). Об этом заявил Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, выступая на встрече высокого уровня, посвященной укреплению партнерства между ООН и ШОС.

«ШОС играет лидирующую роль в региональной дипломатии, способствует развитию многостороннего сотрудничества, решению самых насущных вопросов мира и безопасности в Евразии. Ваша организация объединяет наибольшее число жителей по сравнению с другими региональными формированиями в мире – 3 миллиарда женщин и мужчин», - заявил Антониу Гутерриш.

ШОС - региональная организация, в состав которой входят Индия, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Пакистан, Россия, Таджикистан и Узбекистан. Она была учреждена в 2001 году для укрепления взаимного доверия, дружбы и добрососедства между государствами-участниками.

Генеральный секретарь поблагодарил государства-члены Шанхайской организации сотрудничества за вклад в миротворческую деятельность ООН. Антониу Гутерриш подчеркнул, что Шанхайская организация - важный партнер ООН в рамках борьбы с терроризмом и воинствующим экстремизмом, а также незаконным оборотом наркотиков. Он напомнил о сотрудничестве двух организаций в обеспечении мира и безопасности в Афганистане. В своем выступлении Генеральной секретарь ООН призвал более активно привлекать к этим усилиям женщин и молодежь.

«Мир претерпевает быстрые и глубокие изменения. Чтобы противостоять вызовам, затрагивающим многие страны, таким, как изменение климата, терроризм, насильственный экстремизм, торговля людьми, незаконный оборот наркотиков и оружия, необходимы незамедлительные творческие и скоординированные решения», - подчеркнул Генеральный секретарь. Антониу Гутерриш заявил о приверженности ООН тесному сотрудничеству с ШОС в обеспечении стабильности и процветания в Евразии.

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