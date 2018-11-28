В Казахстане выпущены коллекционные монеты «Небесный волк» из серебра с бриллиантом

CA-NEWS (KZ) - Национальный банк Казахстан 28 ноября выпустил в обращение коллекционные монеты «Көкбөрі» (небесный волк) из серии монет «Культовые животные – тотемы кочевников» из серебра номиналом 5 000 и 500 тенге и из сплава мельхиор номиналом 200 и 100 тенге.

По данным пресс-службы финрегулятора, монеты из серебра изготовлены с применением технологии золочения и имеют бриллиантовую вставку. Обе монеты имеют идентичные изображения лицевых и оборотных сторон. На лицевой стороне (аверсе) монет в обрамлении национального орнамента размещены год чеканки, номинал, товарный знак Казахстанского монетного двора и надпись, обозначающая металл, из которого изготовлена монета, его пробу и массу. По окружности монеты надпись «ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ • REPUBLIC OF KAZAKHSTAN». На оборотной стороне (реверсе) монет размещена композиция из натуралистического и трафаретного изображения головы волка с бриллиантовой вставкой и надпись «Көкбөрі». По периметру монеты широкий кант с фигурами волка, изготовленными в сакском зверином стиле.

На монетах, изготовленных из сплава мельхиор, применена технология золочения. На лицевой стороне (аверсе) монет в обрамлении национального орнамента размещены год чеканки, номинал, товарный знак Казахстанского монетного двора. По окружности надпись «ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ • REPUBLIC OF KAZAKHSTAN». На оборотной стороне (реверсе) монет размещена композиция из натуралистического и трафаретного изображения головы волка и надпись «Көкбөрі». По периметру монеты широкий кант с фигурами волка, выполненными в сакском зверином стиле.

Монеты номиналом 5000 тенге изготовлены из серебра 925 пробы, масса – 25 oz (777,5 гр.), диаметр – 100 мм, вставка из бриллианта диаметром 2 мм, качество изготовления – «proof», тираж – 200 штук; монеты номиналом 500 тенге изготовлены из серебра 925 пробы, масса – 31,1 гр, диаметр – 38,61 мм, вставка из бриллианта диаметром 1 мм, качество изготовления – «proof», тираж – 3 000 штук; монеты номиналом 200 тенге изготовлены из сплава мельхиор, масса – 15 гр, диаметр – 33 мм, качество изготовления – «рrооf-like», тираж – 3 000 штук; монеты номиналом 100 тенге изготовлены из сплава мельхиор, масса – 11,17 гр, диаметр – 31 мм, качество изготовления – «brilliant uncirculated», тираж – 30 000 штук.

Коллекционные монеты обязательны к приему по их нарицательной стоимости на территории Казахстана по всем видам платежей, а также для зачисления на банковские счета и для перевода, без ограничения размениваются и обмениваются во всех банках республики. Монеты предназначены для продажи по коллекционной стоимости.

Монеты из серебра выпускаются в сувенирной упаковке и снабжены номерным сертификатом качества Нацбанка на государственном, русском и английском языках. Монеты из сплава мельхиор качеством изготовления «proof-like» выпускаются в сувенирной упаковке. Монеты из сплава мельхиор качеством изготовления «brilliant uncirculated» выпускаются в специальной полиграфической упаковке.