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  28 ноября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Еще один банк ликвидирован в Казахстане
Предыстория: Экономический суд ликвидировал «Банк Астаны»

CA-NEWS (KZ) - Специализированный межрайонный экономический суд города Алматы 28 ноября принял решение о принудительной ликвидации АО «Эксимбанк Казахстан». Соответствующий иск Национальный банк Казахстана подал 25 сентября.

Как сообщает пресс-служба финрегулятора, при отсутствии обжалования судебного акта со стороны третьих лиц решение вступит в законную силу в течение 30 дней. В день вступления в законную силу решения суда будет назначена ликвидационная комиссия банка.

В течение 14 рабочих дней с даты вступления в законную силу решения суда о принудительной ликвидации АО «Эксимбанк Казахстан» КФГД объявит, какой из действующих казахстанских банков будет работать с вкладчиками банка в качестве агента по выплате, и начнет расчеты с вкладчиками.

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