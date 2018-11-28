Опубликованы новые закупочные цены на пшеницу и хлопок в Туркменистане

CA-NEWS (TM) - Госинформационное агентство Туркменистана опубликовало новые государственные закупочные цены на пшеницу и хлопок, вводимые с 2019 года.

По данным Министерства сельского и водного хозяйства, стоимость одной тонны пшеницы повышена в 2 раза – с 400 до 800 манатов ($64-128).

Цены на хлопок установлены с учетом качественных характеристик сырца. Начиная со дня сбора и до 15 октября, стоимость одной тонны средневолокнистых сортов хлопка составит 1,5 тыс. манатов ($240), с 15 октября по 15 ноября – 1430 манатов ($228), а с 15 ноября до дня завершения сбора – 1365 манатов ($218).

Цена 1 тонны тонковолокнистого хлопка, элитных сортов семенного хлопка, начиная со дня сбора и до 15 октября составит 2 тыс. манатов ($319), с 15 октября по 15 ноября – 1910 манатов ($305), с 15 ноября до дня завершения сбора – 1820 манатов ($290).

Отмечается, что в настоящее время полная стоимость производственных затрат на выращивание пшеницы составляет 925 манатов ($148) на 1 гектар земли, а расходы арендаторов с учетом льгот – 448,15 маната ($72). В будущем году фактические затраты составят 1449,77 маната ($232) на 1 гектар, но арендаторы будут возмещать 687,54 маната ($110).