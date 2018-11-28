Порошенко, чтобы добиться выгодных решений на президентских выборах, вероятно, предпринял провокацию в Керченском проливе, - Медведев

CA-NEWS (CA) - «Очевидно, что президент Порошенко не имеет шансов при нынешнем раскладе победить на выборах и даже, может быть, не имеет шансов на второй тур. И чтобы добиться выгодных для него решений, и была, вероятно, предпринята эта провокация в Керченском проливе», - опубликовал премьер-министр России Дмитрий Медведев в своем Twitter.

Очевидно, что президент Порошенко не имеет шансов при нынешнем раскладе победить на выборах и даже, может быть, не имеет шансов на второй тур. И чтобы добиться выгодных для него решений, и была, вероятно, предпринята эта провокация в Керченском проливе https://t.co/TP5iWjyRN5 — Дмитрий Медведев (@MedvedevRussia) 28 ноября 2018 г.

Напомним, 25 ноября произошло морское столкновение кораблей России и Украины у Керченского пролива.

Украинские катера «Бердянск» и «Никополь» с буксиром «Яны-Капу» шли из Одессы в Мариуполь. У Керченского пролива их встретили российские катера, и один из них протаранил буксир.

ФСБ России утверждает, что украинские корабли «пересекли государственную границу РФ» и неправомерно зашли во «временно закрытую акваторию». Киев говорит, что заранее предупредил россиян о переходе.