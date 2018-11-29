В Алматы задержаны студенты, рекламировавшие наркотики

CA-NEWS (KZ) - В Алматы задержаны три студента колледжей за нанесение незаконной рекламы наркотических средств и психотропных веществ.

По данным Департамента полиции города, рекламу наркотиков они наносили на стены жилых домах на территории Ауэзовского района с помощью трафаретов и спрей-красок. Студентам обещали заплатить за каждую надпись денежные средства от 500 тенге и выше.

Согласно действующему законодательству, «художники» привлечены к ответственности.