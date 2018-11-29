Саудовская Аравия подписала соглашение о покупке у США THAAD на $15 млрд

CA-NEWS (CA) - Саудовская Аравия подписала с США межправительственное соглашение о покупке американской системы противоракетной обороны THAAD на сумму в $15 млрд. Об этом сообщил ТАСС представитель Госдепартамента.

Стороны подписали окончательный договор 26 ноября, но об этом стало известно только сейчас. "26 ноября должностные лица Саудовской Аравии и США подписали "письма с предложением и принятием предложения" - межправительственное соглашение, определяющее условия передачи" систем ПРО в рамках сделки по продаже, отметил представитель внешнеполитического ведомства. Передача Соединенными Штатами военной продукции и военных услуг регулируется такого рода межправительственными соглашениями, которые в системе продажи оружия и военной техники иностранным государствам именуются письмами с предложениями и принятием предложений.

Дипломат напомнил, что в октябре 2017 года Госдепартамент уведомил Конгресс США о потенциальной сделке по продаже Саудовской Аравии 44 пусковых установок THAAD, 360 ракет-перехватчиков, 16 пунктов управления и семи радаров для этих комплексов на сумму в $15 млрд.

"Продажа системы противоракетной обороны THAAD принесет пользу национальной безопасности США, содействуя обеспечению долгосрочной безопасности Саудовской Аравии и региона Персидского залива перед лицом растущей угрозы баллистических ракет иранского режима и поддерживаемых Ираном экстремистских группировок", - отметил представитель внешнеполитического ведомства.

Приверженность безопасности региона

"Соединенные Штаты намерены оставаться надежным партнером Саудовской Аравии с целью обеспечения интересов нашей страны, а также Израиля и всех других партнеров в регионе", - процитировал он президента США Дональда Трампа и госсекретаря Майкла Помпео. "Саудовская Аравия является важным партнером, и наша давняя историческая приверженность абсолютно необходима для национальной безопасности Америки", - отметил дипломат.

"Соединенные Штаты по-прежнему привержены безопасности и стабильности в регионе Персидского залива. На протяжении десятилетий мы демонстрировали это обязательство посредством постоянных усилий по укреплению наших дипломатических отношений и наращиванию оборонного потенциала во всем регионе, в частности в рамках соглашений об обеспечении безопасности, продаж оружия и военной техники, [военных] учений и подготовок, а также [программ] обмена [в военной сфере]", - заключил представитель Госдепартамента.

По сведениям агентства Рейтер, вашингтонская администрация "предпринимала агрессивные шаги" для заключения данной сделки. Среди прочего, в конце сентября Трамп специально звонил саудовскому королю Сальману бен Абдель Азиз Аль Сауду с целью обсудить этот окончательный договор.

Таким образом сделка, которую стороны начали обсуждать еще в декабре 2016 года, по сути завершена. Выполнением заказа займется корпорация Lockheed Martin.

Критика в Конгрессе

После убийства журналиста Джамаля Хашогги в генконсульстве Саудовской Аравии в Стамбуле американские законодатели подвергли резкой критике военные контракты США о продаже вооружений Саудовской Аравии на 110 млрд долларов. Однако данная сделка, касающаяся передачи THAAD, получила одобрение Конгресса еще в прошлом году.

В феврале 2018 года помощник президента РФ по военно- техническому сотрудничеству Владимир Кожин заявил, что документы на поставку Саудовской Аравии систем С-400 подписаны, все параметры согласованы. При этом в начале нынешнего месяца саудовский посол в Москве Раид Халед Кримли сообщил, что окончательное решение о сроках поставки зенитных ракетных систем С-400 в Саудовскую Аравию пока не принято, вопрос обсуждается.