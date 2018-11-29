В Монголии курят более 49 процентов мужчин

CA-NEWS (MNG) - В Монголии курят более 49 проц. мужчин, cообщает Xinhua. Среди женщин показатель существенно ниже - около 5,3 проц. Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, опубликованные в местных СМИ.

По данным национального онкологического центра Монголии, курение является одной из главных причин различных заболеваний и преждевременной смерти среди курящего населения.

За последние десять лет уровень смертности в Монголии от сердечно-сосудистых заболеваний увеличился в 2 раза. Это напрямую связано с тем, что в последние годы табачная зависимость сильно распространяется в стране, отмечают монгольские врачи.

В 2017 году в Монголию было импортировано 2,9 млрд сигарет, отмечает издательство Xinhua.