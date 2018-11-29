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  29 ноября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Частный лайнер Дональда Трампа был поврежден в результате столкновения с другим самолетом в аэропорту Нью-Йорка

CA-NEWS (CA) - Частный лайнер президента США Дональда Трампа столкнулся с другим самолетом в аэропорту Ла-Гуардия в Нью-Йорке, сообщает The New York Times.

Инцидент произошел утром 28 ноября. По данным издания, двухмоторный самолет Bombardier Global Express при движении на место стоянки задел крыло припаркованного Boeing 757, который Трамп использовал в ходе свой предвыборной кампании.

Компания Trump Organization подтвердила информацию о случившемся, добавив, что самолет находился на стоянке и не использовался.

Сообщается, что на борту Bombardier Global Express находились три члена экипажа, в результате инцидента никто из них не пострадал. Портовое управление Нью-Йорк и Нью-Джерси сообщило, что произошедшее никак не повлияло на работу аэропорта. Характер повреждения самолетов в результате столкновения не уточняется.

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