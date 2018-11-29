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  29 ноября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Япония поможет Таджикистану снизить рождаемость

CA-NEWS (TJ) - Правительство Японии в ближайшие четыре года в рамках программы предотвращения нежелательной беременности поставит Таджикистану более 20 млн штук презервативов и других видов контрацепции. Об этом сообщает centralasian.org.

Для реализации этой программы Токио выделило $2,5 млн., сообщила Мунира Ганизода, директор Национального центра репродуктивного здоровья Минздрава Таджикистана.

По ее словам, в 2019 году Таджикистан получит первую партию - 5 млн штук презервативов. «Целью программы является снижение уровня материнской смертности и рождение здорового ребенка. Период между родами мы должны удлинять до трех лет. Чтобы женский организм был готов на рождение следующего ребенка».

Шерали Рахматуллоев, начальник Департамента по организации медицинских услуг матерям и детям при Минздраве РТ сообщил, что средства контрацепции – японского производства. Однако их использование зависит от желания самых мужчин, подчеркнул он.

​Недавно Всемирный банк (ВБ) также порекомендовал Таджикистану ограничивать рождаемость. Эксперты ВБ пришли к выводу, что главной причиной бедности, безработицы и высокого уровня трудовой миграции в Таджикистане является взрывной демографический рост. Министерство здравоохранения и социальной защиты населения республики уже который год предлагает таджичкам тщательно планировать беременность и использовать средства контрацепции.

Напомним, в мае население Таджикистана достигло 9 миллионов человек. ​В настоящее время в республике на одну женщину приходится до четырех детей.

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