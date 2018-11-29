В Узбекистане продолжаются аресты сотрудников Агентства внешней миграции

CA-NEWS (UZ) - Аресты руководства и сотрудников Агентства по вопросам внешней трудовой миграции Узбекистана из-за получения взяток на сумму более $20 млн., от желающих трудоустроиться в Корее, парализовали деятельность ведомства. 3000 узбекистанцев, ожидающих отъезда в Корею, могут остаться "у разбитого корыта", передает centralasian.org.

По словам чиновников из Министерства занятости и трудовых отношений, 27 ноября в Агентстве по вопросам внешней миграции продолжались аресты людей.

В результате этого в настоящее время стоит под вопросом отъезд более 3000 узбекистанцев, внесенных в официальный список и которые до конца года должны были покинуть страну.

Представители Министерства труда сообщили, что 27 ноября прошли новые аресты. «В 5 часов вечера глав пяти отделений агентства увели в прокуратуру», - сказал представитель министерства.

«Сегодня увели еще одного сотрудника из учебного центра (Центр предвыездной адаптации и обучения граждан - прим.ред). Это дело осуществляется совместно с СГБ (бывшая СНБ). Задержанного допрашивают в отделении на улице Гвардейского. Сейчас мало кого отпустили, так как ещё не ясна сумма полученных взяток и нанесённый ущерб», - сказал ташкентский чиновник.

Третий источник, близкий к правительству, сказал, у задержанных требуют вернуть государству полученные в виде взяток миллионы, а некоторые из задержанных продают свои дома, чтобы выплатить эти деньги.

По словам чиновников Министерства занятости, в соответствии с соглашением между правительствами Узбекистана и Южной Кореи, 5000 узбекистанцев, прошедших тестовые испытания в три этапа, должны были уехать на работу до конца 2018 года.