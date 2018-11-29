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  29 ноября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Казахстан намерен отправить военнослужащих еще в 5 миротворческих миссий ООН

CA-NEWS (KZ) - Казахстан рассматривает возможность отправки своих военнослужащих еще в 5 миротворческих миссий Организации Объединенных наций. Об этом стало известно в ходе брифинга в Министерстве обороны РК.

По данным ведомства, в настоящее время в рамках расширения географии участия военных наблюдателей и штабных офицеров в отобранных 5 миссиях ООН ведутся переговоры с некоторыми странами-партнерами по вопросам выделения дополнительных мест для казахстанских военнослужащих.

На данный момент миротворческий контингент Вооруженных сил республики участвует в миссии ООН по поддержанию мира и безопасности в Ливане. Совместно с индийскими партнерами проведена необходимая подготовительная работа в рамках слаживания миротворческой роты.

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