В Узбекистане благотворительный фонд «Вакф» оплатил контракты 145 студентам

CA-NEWS (UZ) - Благотворительный общественный фонд «Вакф» при Управлении мусульман Узбекистана оплатил 145 студентам контракты на сумму 1 миллиард 200 миллионов сум (около $146 тысяч).

Как сообщили 28 сентября в пресс-службе фонда, об этом было объявлено в ходе презентации благотворительного мероприятия «Внимание к науке - внимание к будущему», которое состоялось в Управлении мусульман Узбекистана.

Согласно сообщению, за прошедший период фонд выделил 298 миллионов 631 тысяч сумов (почти $36 тысяч) для финансирования деятельности религиозных учебных заведений, исследовательских центров, для оказания финансовой и социальной поддержки студентам, профессорам и преподавателям религиозных учебных заведений направлено 165 миллионов 650 тысяч сумов ($20 тыс) и на оказание материальной помощи малообеспеченным людям 1 миллиард 170 миллионов 86 тысяч 159 сумом ($141 тыс). Всего на общую сумму 3 млрд. 343 млн. 956 тыс. сумов (почти $403 тыс).

Благотворительный общественный фонд «Вакф» при Управлении мусульман Узбекистана был зарегистрирован Министерством юстиции 10 мая 2012 года.