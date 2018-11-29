Аральское море ушло, но люди остались, и им нужна помощь, - вице-спикер Узбекистана

CA-NEWS (KZ) - Одна из крупнейших природных катастроф современности - высыхание Аральского моря - вновь в центре общественного внимания. В ООН объявили о создании многостороннего фонда по безопасности человека в Приаралье, цель которого - объединить усилия всех, кто готов оказывать помощь жителям региона. О целях создания фонда и планах его работы ООН рассказал Садык Сафоев, первый вице-спикер Сената Олий Мажлиса Узбекистана.

«Масштаб катастрофы, действительно, носит даже не региональный, а глобальный характер. В течение жизни одного поколения людей - 25 лет - исчезло целое море! Никогда не было в истории человечества такого факта: целое море! Когда-то оно было четвертым в мире закрытым озером по объемам воды, красивейшим, вокруг которого кипела жизнедеятельность людей. Достаточно сказать, что из-за того, что произошло, по самым минимальным подсчетам, потеряно сто тысяч рабочих мест. Для такой маленькой республики, как Каракалпакстан, это, конечно, огромная [потеря]», - рассказывает Садык Сафоев.

Почему это произошло: потому что, во-первых, вода ушла, а во-вторых, из-за снижения уровня воды произошло резкое повышение уровня соли. Оно стало мертвым морем. Десятки видов рыб, животных исчезли просто-напросто. И хозяйственная деятельность людей, привязанная к морю, соответственно, тоже прекратилась. И что произошло: то, что было раньше морем, сегодня превратилось в пустыню. И ежегодно десятки тонн пыли и соли, поднимаемые ветром, разносятся на огромную территорию, отмечает первый вице-спикер.

«Ухудшение экологической обстановки, связанное, прежде всего, с тем, что нет нормальной питьевой воды, даже в водопроводах она не отвечает международным стандартам, привело к ухудшению ситуации в области здравоохранения. Многие болезни, к сожалению, возрастают, в том числе такие, как туберкулез. Уровень детской смертности в Каракалпакстане в два раза выше, чем в среднем по Узбекистану. Все это - последствие того, что Аральское море исчезло. Аральское море было частью природного комплекса и его исчезновение серьезным образом повлияло на розу ветров, климат, и это, естественно, имеет огромное негативное воздействие на устойчивое развитие целого региона», - отметил Сафоев.

Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев, выступая с трибуны 72-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в 2017 г, вновь обратил внимание международного сообщества на катастрофическую ситуацию в зоне Арала.

«Мы признательны руководству ООН за поддержку инициатив Узбекистана и за огромный вклад лично Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша и других институтов ООН и их руководителей, мы признательны странам-партнерам - таким, как Норвегия, прежде всего, Япония, Нигерия, которые нас незамедлительно поддержали. И более того, Норвегия уже объявила о внесении вклада в 1,2 млн долларов в этот фонд. Это региональный проект, это не эксклюзивный узбекский проект, и он не только для Узбекистана. Семь миллионов человек, проживающих в зоне Приаралья: в Узбекистане, Туркменистане, Казахстане, конечно же, мы надеемся, получат осязаемый результат от работы этого фонда», - сказал Сафоев.