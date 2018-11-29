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  29 ноября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Монголия построит шесть международных аэропортов

CA-NEWS (MNG) - В течение 2017 года Монголию посетили 470 тысяч туристов, от которых поступило около 400 миллионов долларов в экономику страны, сообщает news.mn.

Аналитики разделили сектор туризма на 14 подразделов. 36 процентов из всех туристов посещают Монголию из-за красивой природы, 28 процентов приезжают посмотреть на кочевую культуру народа, остальные — для приключений.

К 2020 году, Монголия планирует принять около миллиона иностранных туристов и заработать 1 миллиард долларов. Для достижения этой задачи требуется построить новые международные аэропорты в 6 провинциях: Увс, Ховд, Увурхангай, Умнугоби, Дорнод и Хувсгуль.

В индексе путешествий и туризма за 2017 год, Монголия занимает 102 позицию из 136 стран.

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