Премьер-министр Монголии подал жалобу в Конституционный суд

CA-NEWS (MNG) - Премьер-министр Монголии подал жалобу в Конституционный Суд за нарушение закона спикером Парламента Миэгомбын Энхболдом, сообщает Mongolia news. Цель премьер-министра - распустить парламент. На прошлой неделе очередная сессия Монгольского государственного великого Хурала (парламента) была отложена более чем на полтора часа из-за бойкота почти 40 депутатов, протестующих против спикера М.Энхболда.

Депутаты обвинили спикера в том, что они не провели обсуждения в парламенте по ряду вопросов, которые они представили. Например, выступающий, по-видимому, проигнорировал просьбу депутата Л. Ойюн-Эрдене обсудить политический скандал с коррупцией в так называемом «случае c 60 миллионами». Следовательно, депутаты обвиняют спикера парламента в конфликте интересов.

Недавно, письмо о роспуске кабинета было представлено спикеру М. Энхболду. Согласно закону, письмо должно быть обсуждено парламентским постоянным комитетом по государственному устройству в течение недели и парламентом в течение 14 дней.