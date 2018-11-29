На встречу Путина и Трампа на G20 отвели больше двух часов, - СМИ

CA-NEWS (CA) - Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа запланирована на 1 декабря и продлится более двух часов, сообщил РИА Новости источник в одной из делегаций.

Российский и американский лидеры встретятся в Аргентине на полях саммита G20, который пройдет с 30 ноября по 1 декабря.

Место встречи — отель Park Hyatt Buenos Aires, общение запланировано на 17:30 по московскому времени, уточнил собеседник агентства.

Президенты обсудят двустороннюю проблематику, в том числе как вывести отношения стран из тупика, начать поиск путей к их нормализации, рассказал накануне помощник Путина Юрий Ушаков. Он добавил, что беседа планируется тет-а-тет, а также с участием ключевых членов обеих делегаций. Источник отметил, что на общение с глазу на глаз отводится около двадцати минут.

В свою очередь, советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что на повестке — вопросы безопасности, контроля над вооружениями и региональные проблемы.

Предыдущая полноформатная встреча Путина и Трампа состоялась в июле в Хельсинки. На ней президенты обсудили практически весь спектр двусторонних отношений и международной повестки, по некоторым направлениям были достигнуты договоренности.